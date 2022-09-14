Семьи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами, будут охвачены программами социальной поддержки

Семьи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении широкомасштабной военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении, всегда будут окружены вниманием и заботой государства.

Об этом Day.Az сказали в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что по поручению Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, будут обеспечены все меры социальной поддержки этих семей. Начата соответствующая работа по посещению представителями министерства семей военнослужащих, ставших шехидами, и принятию мер социальной поддержки. Местные структурные подразделения министерства окажут семьям необходимую поддержку также при подготовке документации.

Семьи погибших военнослужащих будут обеспечены страховой выплатой, ежемесячными социальными выплатами (ежемесячная Президентская пенсия, пособие, пенсия). В то же время будет проведена работа по обеспечению квартирами, частными домами семей военнослужащих, ставших шехидами, и привлечению членов семей к активным программам занятости. Также будет предоставлен ряд других льгот. На встречах членов семей шехидов информируют об их правах и льготах.