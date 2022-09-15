https://news.day.az/economy/1495816.html На восстановление Карабаха будет выделено 3 млрд манатов
На восстановление Карабаха будет выделено 3 млрд манатов
На основании заказов, данных исполнителями, расходы на восстановление освобожденных территорий прогнозируются в 3000,0 миллион манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства финансов.
Отмечено, что удельный вес этих расходов в госбюджете составит 9%, а удельный вес в ВВП- 2,8%.
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