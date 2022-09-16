Карабах будет играть важную роль в качестве регионального транспортного узла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев на состоявшемся в городе Шуша бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Прежде всего, я хотел бы отметить важность сегодняшнего форума, о проведении которого мы с Президентом Ильхамом Алиевым договорились сразу же после освобождения оккупированных территорий. Сегодня впервые этот форум проводится в городе Шуша. Это очень важно для нас, потому что реабилитации и реконструкция Карабахского региона важна не только для Азербайджана. C учетом новых геополитических реалий, этот регион будет играть роль значимого транспортного коридора от Китая до Европы. То есть мы проводим этот форум не только для того, чтобы привлечь наших бизнесменов для участия в реализации проектов в Карабахе, но и чтобы способствовать его формированию в качестве части важного коридора, после того как Зангезурский коридор будет полностью введен в эксплуатацию", - сказал он.

Амреев отметил, что Организация тюркских государств не просто призывает и стимулирует бизнесменов работать вместе, но создает много благоприятных условий для них. Совместная работа бизнесменов сближает тюркские народы, укрепляет интеграцию, что является конечной целью Организации.

"Мы создали совместную торгово-промышленную палату, которая уже работает и создает благоприятные условия для удобной коммуникации между бизнесменами. Мы также завершаем важную работу по созданию совместного инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в 500 миллионов долларов для поддержки наших совместных проектов. Путем внесения первоначального капитала мы, в первую очередь, стремимся поддерживать малый и средний бизнес", - добавил он.