https://news.day.az/economy/1496077.html Принят акт о готовности IGB к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии - ФОТО
Принят акт о готовности IGB к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии - ФОТО
Принят Акт 15 о готовности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии, сказали Trend в проектной компании ICGB AD, передает Day.Az.
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