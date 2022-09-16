Принят акт о готовности IGB к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии
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Принят Акт 15 о готовности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии, сказали Trend в проектной компании ICGB AD, передает Day.Az.

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