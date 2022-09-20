Вырос объем нефти, транспортируемой по Баку-Тбилиси-Джейхан

В январе-августе этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции было транспортировано 144 074 тыс. баррелей нефти, что в годовом сравнении на 9,1% больше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкого оператора по транспортировке по трубопроводу BOTAŞ, за соответствующий период прошлого года по трубопроводу БТД через территорию Турции было транспортировано 132 052 тыс. баррелей нефти.

Напомним, в прошлом году по трубопроводу БТД через территорию Турции было транспортировано 200 149 тыс. баррелей нефти, что в годовом сравнении на 2,8% меньше.

По трубопроводу БТД транспортируется азербайджанская нефть, добываемая с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Кроме того, по трубопроводу на территорию Турции транспортируется нефть и других производителей.