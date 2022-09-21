bp планирует завершить строительство новой платформы на АЧГ в этом году

В нынешнем году планируется завершить строительство платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE).

Об этом сказал директор по связям с общественностью bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта платформа - одна из современных, которая будет оборудована новейшими технологиями и способна бесперебойно работать при любых погодных условиях.

"Также все наши трубопроводы обеспечены современными технологиями, которые автоматизировали процесс работы. Цифровые решения применяются в bp и в производственных процессах, в том числе в обеспечении физической безопасности нашей компании", - сказал Асланбейли.

Он подчеркнул, что bp нацелена на повышение осведомленности своих сотрудников о кибербезопасности.

"Каждый сотрудник крупных компаний обязать проходить соответствующие тренинги", - добавил Асланбейли.