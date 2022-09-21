Ускорился рост ВВП в ненефтегазовом секторе Азербайджана

В январе - августе 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 84,8 миллиарда манатов.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

При этом рост ВВП в ненефтегазовом секторе составил 10,3 процента - свыше 43,3 миллиарда манатов, отметил министр.

"Рост в ненефтегазовом секторе ускорился по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году ВВП в этом секторе вырос всего на 5,7 процента по сравнению с январем - августом 2020 года", - говорится в публикации.