https://news.day.az/economy/1497293.html В сетях мобильных операторов Bakcell и NAR возникли технические неполадки
В сетях мобильных операторов Bakcell и NAR возникли технические неполадки
В сетях мобильных операторов Bakcell и NAR возникли технические неполадки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам PR-директора компании "Bakcell" Сухейли Джафаровой, в связи с технической неисправностью возникли ограничения в предоставлении услуг абонентам.
"Технический персонал проводит работу по скорейшему устранению проблемы. Приносим извинения абонентам за возникшие трудности и сообщаем, что скоро предоставление услуг связи будет восстановлено. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация", - сказала Джафарова.
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