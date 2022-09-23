Какова важность расширения TAP для Европы?
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Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может способствовать реализации климатических амбиций Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на мероприятии Young Hope в Италии управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

"TAP имеет потенциал для транспортировки водорода в будущем, и расширение трубопровода может способствовать реализации климатических амбиций Европы, в том числе Италии", - сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.