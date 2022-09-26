Академия ABB Тech, созданная банком ABB, и Академия инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта объявили о приеме заявок на новые программы в области мобильной разработки в рамках стипендиальной программы "Technest". 2 программы относятся к направлениям "Основы разработки iOS" и "Основы разработки Android", предназначенным для начинающих. Остальные 2 программы относятся к направлениям "Продвинутая разработка iOS" и "Продвинутая разработка Android". Желающие поступить в академию могут отправить свои заявки на данном сайте. Последний день приема заявок - 16 октября.

На сегодняшний день более 500 студентов прошли обучение в Академии ABB Tech по 17 специальностям. Около 80% выпускников работают в ведущих компаниях Азербайджана, а также в различных технологических компаниях за пределами страны. Программы поддерживаются Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, а также компанией bp и ее партнерами. Успешным студентам предоставляется возможность выиграть стипендию.

Преподавание осуществляется специалистами с международным опытом на основе самой передовой методики обучения. Обучение в Академии ABB Tech не только дает студентам профильные знания, но и помогает им в личностном развитии, совершенствовании навыков презентации себя и своих проектов.

Стипендиальная программа "Technest" реализуется Агентством инноваций и цифрового развития с сентября 2021 года с целью формирования в стране профессиональных кадров ИКТ, создания банка ИКТ-кадров и повышения цифровой грамотности. В настоящее время стипендиальной программы "Technest" 800 молодых людей стали выпускниками. В 2022-2023 учебном году планируется обучение еще 2000 молодых людей из Баку и других районов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.