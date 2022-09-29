Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал маржу банков по ипотечным кредитам
Максимальная маржа банков по обычным ипотечным кредитам составляет четыре процента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.
Он отметил, что по льготным кредитам маржа составляет три процента.
"Стоимость привлеченных средств фонда составляет по обычным процентам три процента, а один процент - это маржа, определяемая фондом", - добавил он.
Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".
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