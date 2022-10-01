Азербайджанский газ - ключевой фактор энергобезопасности Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым проектом для энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед церемонией открытия трубопровода сегодня в Софии.

"Рада быть в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы", - написала она.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.