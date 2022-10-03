Турция на первом месте по инвестициям в ненефтяной сектор Азербайджана - Эльнур Алиев
Турция занимает первое место по инвестициям в ненефтяной сектор Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе выступления на церемонии открытия учебного комплекса "Международных школ просвещения Азербайджана".
Он отметил, что министерство экономики Азербайджана оказывает поддержку комфортной бизнес-среде для около 5 тысяч турецких компаний в стране.
"Турция является вторым крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Отрадно, что турецкие компании проявляют большой интерес к восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и принимают активное участие в этом процессе", - добавил Алиев.
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