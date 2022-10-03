Банк АВВ провел мероприятие, организованное для представителей бизнес-субъектов партнерской сети. Сотрудники департамента по работе с партнерами банка ABB подробно рассказали участникам о программе лояльности "Fayda" и преимуществах электронной коммерции. Также была проведена сессия вопросов-ответов, основная часть вопросов была посвящена теме повседневной деятельности бизнес-субъектов. На рассмотрение сразу же были выдвинуты предложения по решению проблем.

Сотрудничество с АВВ дает преимущества для владельцев субъектов торговли и сферы обслуживания. При безналичных расчетах, а также при оплате посредством POS-терминалов пользователи получают дополнительную прибыль в рамках проектов лояльности и кешбэка. Эти возможности способствуют увеличению потока клиентов в партнерской сети банка. Представители бизнеса, желающие присоединиться к широкой партнерской сети ABB, могут отправить запрос на электронный адрес: [email protected]

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.