Эр-Рияд и Москва готовы снизить нефтедобычу

Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что Саудовская Аравия, Российская Федерация и другие производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

При этом, как утверждает издание, Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть, чтобы "разозлить США и помочь РФ".