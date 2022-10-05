https://news.day.az/economy/1500695.html Эр-Рияд и Москва готовы снизить нефтедобычу - СМИ
Эр-Рияд и Москва готовы снизить нефтедобычу - СМИ
Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что Саудовская Аравия, Российская Федерация и другие производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС .
При этом, как утверждает издание, Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть, чтобы "разозлить США и помочь РФ".
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