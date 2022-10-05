Азербайджан и Казахстан подписали меморандум в сфере халяльной продукции
Представители Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики приняли участие в ежегодном собрании Международной организации по стандартизации (ISO) в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору, между AZSTAND и Институтом стандартизации и метрологии Казахстана подписан меморандум о взаимопонимании в сфере инфраструктуры халяльного качества.
Стороны договорились об обмене опытом по стандартизации халяльной продукции, подготовке специалистов, техническом сотрудничестве и стимулирующих мерах по сертификации халяльных продуктов.
Разработка стандартов на халяльные продукты и услуги будет осуществляться в соответствии с требованиями Организации исламского сотрудничества - Института стандартизации и метрологии исламских стран.
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