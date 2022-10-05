ЕС поддерживает бизнес в Азербайджане.

Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на пресс- конференции, посвященной Дням европейской молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Только в 2020 году мы реализовали 43 проекта общей стоимостью 65 миллионов евро. В 2020 году мы оказали поддержку 17000 субъектам предпринимательства в Азербайджане", - сказал Михалко.

По его словам, в данном направлении ЕС уделяет особое внимание молодежи.

"Мы продолжим поддерживать молодых предпринимателей Азербайджана", - сказал посол.