https://news.day.az/economy/1500805.html ЕС поддерживает бизнес в Азербайджане - Петер Михалко
ЕС поддерживает бизнес в Азербайджане - Петер Михалко
ЕС поддерживает бизнес в Азербайджане.
Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на пресс- конференции, посвященной Дням европейской молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Только в 2020 году мы реализовали 43 проекта общей стоимостью 65 миллионов евро. В 2020 году мы оказали поддержку 17000 субъектам предпринимательства в Азербайджане", - сказал Михалко.
По его словам, в данном направлении ЕС уделяет особое внимание молодежи.
"Мы продолжим поддерживать молодых предпринимателей Азербайджана", - сказал посол.
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