В Азербайджане упрощен экзамен для независимых экспертов по аграрной страховой деятельности.

Как сообщает Day.Az, согласно пояснительной записке к постановлению Кабинета министров №380, экзамен вместо двух этапов будет проводиться в один этап. В соответствии с действующим порядком количество (11) специальностей высшего или среднего специального образования для участия в экзамене предусмотрено увеличить по уровням профессионального образования, среднего специального образования, бакалавриата и магистратуры высшего образования до 71.

Принятие данного решения поспособствует в конечном итоге повышению уровня предоставляемых услуг аграрной страховой деятельности за счет увеличения числа независимых экспертов, получающих сертификаты в этой сфере.