Мы продолжим работать над усовершенствованием города Зангилан по высоким стандартам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангилане Вахид Гаджиев в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

По его словам, Зангилан - это региональный центр, построеннный в соответствии с концепциями "зеленого" и "умного" города.

"Например, для восстановления экосистемы, уничтоженной в период оккупации, в Зангиланском районе было посажено 20 000 платанов и тысяча килограмм семян дуба. Также недавно в селе Агалы было посажено более 3 тысяч различных деревьев", - сказал он.

Он отметил, что жилые районы в Зангилане будут интегрированы в парковые зоны, которые еще больше подчеркиваются природно-ориентированным ландшафтом.

"Жилые здания будут интегрированы в планировку и дизайн паркового района по очень высоким стандартам с использованием местных материалов, с одной стороны, и новых современных технологий - с другой", - добавил он.

Гаджиев подчеркнул, что приоритетами в восстановительных работах также являются сферы логистики, туризма и сельского хозяйства.