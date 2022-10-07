К сведению желающих приобрести жилье в Азербайджане

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 223 полностью отремонтированные квартиры.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Фонд.

По информации, гражданам предлагаются 36 одно- и двухкомнатных жилых помещений в жилом комплексе, расположенном на улице Насреддина Туси Хатаинского района города Баку.

В расположенном на 17 км шоссе Баку-Сумгайыт в Хырдалане жилом комплексе гражданам предлагаются 187 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

Процесс выбора квартир будет осуществляться через Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии (EİKZS) с 17 октября. Граждане могут ознакомиться с предлагаемыми квартирами по ссылке.