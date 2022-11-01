Поступления в госбюджет по «Шахдениз» резко возрастут

В следующем году поступления в госбюджет от налога на прибыль по экспорту природного газа, добываемого с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", прогнозируются на уровне 2 875 млн.манатов, что на 78,6% больше показателя этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заключении Счетной палаты к закону "О государственном бюджете на 2023 год".

Отмечается, что налог на прибыль от Соглашения о долевом распределении добычи по проекту "Шахдениз" предусмотрен в размере 1 610 млн. манатов.

Подчеркивается, что в условиях принятия цены на нефть на основе осторожного подхода, доля нефтяного сектора в госбюджете в следующем году будет снижена по сравнению с текущим годом.