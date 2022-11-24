Крупнейший процессинговый центр Азербайджана Azericard и международная платежная организация Mastercard подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения о сотрудничестве Azericard и Mastercard планируется реализация множества проектов, а также изучение лучших мировых и региональных практик развития карточного бизнеса и направления финтех.

Генеральный директор Azericard Фарид Гулиев сказал: "Стратегическое партнерство между Masterсard и Azericard повысит ценность деятельности организаций и сыграет важную роль в укреплении позиций. Azericard поддерживает инициативы Mastercard в сфере платежей и считает приоритетом привнести в нашу страну современный опыт в этом направлении".

"Стратегическое сотрудничество между Azericard и Mastercard будет способствовать развитию платежного бизнеса и проложит путь к новым инновационным решениям. В рамках нашего партнерства мы рады поделиться с Azericard глобальными знаниями и навыками Mastercard для создания более инклюзивных финансовых продуктов и услуг, а также лучшего пользовательского опыта", - сказал Авшар Гурдал, менеджер Mastercard в Азербайджане и Турции.