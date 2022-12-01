Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились

https://news.day.az/economy/1515990.html Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились
Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились
На 30 ноября 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,969 миллиарда долларов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 2,13 процента, или 166,2 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 13,54 процента, или 950,5 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.
По данным регулятора, на 30 ноября 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составляли 7,018 миллиарда долларов.
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