Азербайджан способен поставлять в Европу "зеленый" водород

27 ноября состоялся семинар на тему " Зеленый водород и возобновляемая энергия", оргнизованный компанией Caspian Hydrogen Development Group (CHDG). Данное событие вызвало неподдельный интерес в экспертном сообществе, что побудило Day.Az взять интервью у Председателя Наблюдательного Совета CHDG Теймура Абасова

- Господин Абасов, Ваша компания как-то неожиданно заявила о себе в секторе возобновляемой энергии Азербайджана. Вы презентовали свой проект по созданию ветряной станции в Гарадахе. Это уже второе мероприятие на тему устойчивого развития, которое Вы организуете, первое, если не ошибаюсь, состоялось в декабре 2021 года в сотрудничестве с Центром устойчивого развития и ESG трансформации МГИМО. Что это за компания такая, CHDG, господин Абасов? Откройте тайну

Решение об активизации нашей деятельности в сегменте устойчивого развития и чистой энергии было принято после детального изучения трендов развития глобальной экономики.

Никакой тайны, но вопрос, безусловно, правомерный. Да, компания CHDG новая на рынке, мы открылись в начале 2021 г. Но, посмотрите на учредителей. Компании Техэнергосервис и MST Engineering, которые на паритетных долях учредили CHDG, вот уже 20 лет представлены на рынке инженерных и технологических услуг Азербайджана. Решение об активизации нашей деятельности в сегменте устойчивого развития и чистой энергии было принято после детального изучения трендов развития глобальной экономики. Создание компании - это, если хотите, реакция на то, что происходит в мире, и попытка адаптироваться под существующие реалии.

- А что происходит в мире, простите за наивный вопрос?

Чтобы не держать Вас до следующего утра, ответ короткий - это необратимый, жизненно необходимый и многоформатный энергопереход, трансформация мировой экономики в направлении построения безуглеродной модели существования и жизнеобитания.

- Да, согласны, тема очень актуальная, и правительство Азербайджана придает особое значение развитию сектора возобновляемой энергии в стране

Совершенно верно. Но, обратите внимание, я сказал энергопереход, что гораздо шире, чем генерация чистой энергии. Переход к низкоуглеродной, а в последующем, и безуглеродной экономике лежит через и производство зеленой энергии, и сокращение выбросов парниковых газов, и использование низкоуглеродного сырья, и создание циркулярной экономики, и многие другие преобразования в административной, финансовой, социальной сферах.

Практический вклад в реализацию энергоперехода в Азербайджане - взаимодополняемость генерации зеленой энергии, производство безуглеродного материала и его использование в очистке высокоуглеродных веществ для достижения заявленных порогов декарбонизации.

- На семинаре Вы говорили о магическом треугольнике....

Никакой магии, прагматика в чисто виде. На семинаре я говорил о нашей корпоративной стратегии, предусматривающей реализацию трехкомпонетного проекта - генерация ветряной энергии, производство зеленого водорода и очистка отработанных масел. Это и есть практический вклад в реализацию энергоперехода в Азербайджане - взаимодополняемость генерации зеленой энергии, производство безуглеродного материала и его использование в очистке высокоуглеродных веществ для достижения заявленных порогов декарбонизации. В конечной стадии мы получаем новое безуглеродное масло, что и есть вклад в декарбонизацию. Мы счастливы, что пытаемся стать первыми в Азербайджане, кто на практике способствует энергопереходу.

- Не рано ли для страны, богатой углеводородами?

А мы не первая страна с большими резервами углеводородов, ступившая на этот путь. Такие проекты, при этом в неизмеримо больших масштабах, уже реализуются в Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстане. Россия уже давно приняла государственную стратегию по энергопереходу и начала осуществлять очень интересные проекты по декарбонизации. Я уже не говорю про международные корпорации, такие как ВР, Shell, Exxon, Total. Они себя позиционируют не как нефтегазовые, а энергетические компании, а стратегии их корпоративного развития нацелены на достижение статуса безуглеродных операций уже через 15-20 лет

- Хорошо, убедили. Какие перспективы? Что конкретно будет сделано? Какой практический результат?

Начну с того, что конечный практический результат зависит от многих факторов коммерческого, управленческого, законодательного и регулятивного характера вне нашего контоля. Скажу про то, что мы с нашими партнерами планируем сделать и что под нашим контролем. Прежде всего, уже в начале 2022 г. начинается реализация проекта ветряной станции в Гарадаге. Вся производимая энергия будет предназначена для конкретных индустриальных клиентов. Все они участвовали в семинаре 29 ноября. Практически это означает, что их конечная продукция, кстати, широко применяемая в строительном и нефтегазовом секторе стране, будет иметь "зеленый" статус. А это уже декарбонизация. Кроме того, это позволит указанным международным корпорациям повысить свой ESG рейтинг, а также экспортировать продукцию без риска выплаты углеродного налога в те страны, где он уже внедрен или будет внедрен очень скоро.

Мы готовы установить электролизер, способный удовлетворить спрос в зеленом водороде не только нашего завода, но и потребности других производств. Например, в нефтехимии, металлургии, железнодорожном транспорте.

Далее, генерируемая чистая энергия будет использована для производства зеленого водорода с его последующим применением при утилизации отработанных горюче-смазочных материалов. Таким образом, это и проект в области устойчивого развития, поскольку решается вопрос утилизации вредных веществ, и одновременно это и декарбонизация производства. Завод мы начинаем строить уже в марте 2023 г.

Однако, мы на этом не останавливаемся. Зеленый водород может производиться в объемах, превышающих потенциал завода по утилизации масла. Ведь технология производства водорода очень давняя и простая. Метод электролиза. Такие установки имеют достаточно широкий потенциал мощности. И мы готовы установить электролизер, способный удовлетворить спрос в зеленом водороде не только нашего завода, но и потребности других производств. Например, в нефтехимии, металлургии, железнодорожном транспорте. Давайте определим объем, необходимый для внутреннего потребления, и начнем поэтапно синхронизировать его с мощью электролизерных установок. Мы готовы к этому.

Мы предлагаем всем будущим производителям возобновляемой энергии в Азербайджане, а таковых вместе с нами еще трое - ВР, Masdar, AQWA Power - создать общую "корзину" чистой энергии, которую мы совместно можем использовать для производства зеленого водорода на нашем заводе с последующим экспортом в Европу по системе Южного Газового Коридора.

- Звучит амбициозно, но по крайней мере Вы заявили о своей готовности сотрудничать с потенциальными крупными потребителями в промышленности и на транспорте.

Да, мяч на их стороне, простите за футбольную терминологию, все таки чемпионат мира проходит сейчас. Но это еще не все. Как Вы знаете в июле между Азербайджаном и Европейским Союзом был подписан Меморандум о поставках дополнительных объемов газа по системе Южного Газового Коридора в Европу. Но, Меморандум говорит и о сотрудничестве в области чистой энергии и экспорте низкоуглеродных продуктов. Кроме того, европейское законодательство обязывает, начиная с 2025 г., всех операторов газопроводов обеспечить транспортировку низкоуглеродных газов и зеленого водорода. В том числе и по Южному Газовому Коридору. Да, мы говорим об очень больших объемах. Поэтому мы предлагаем всем будущим производителям возобновляемой энергии в Азербайджане, а таковых вместе с нами еще трое - ВР, Masdar, AQWA Power - создать общую "корзину" чистой энергии, которую мы совместно можем использовать для производства зеленого водорода на нашем заводе с последующим экспортом в Европу по системе Южного Газового Коридора. Азербайджан способен поставлять в Европу "зеленый водород".

- Это же миллиарды инвестиций!

Кто спорит. Но эти миллиарды можно получить через существующие программы финансирования, действующие в Европейском Союзе. СОР 27 в Египте еще раз продемонстрировал решимость крупных держав выделять все необходимые финансы для реализации задач по снижению катастрофического роста средней температуры на Земле. А широкое использование зеленого водорода является одним из важнейших факторов достижения этой цели.

Наши банки до сих пор не внедрили инструменты "зеленого" финансирования. В чем причина, неизвестно.

- Вы говорили о факторах коммерческого, управленческого, законодательного и т.д характера вне Вашего контроля. Что имеется ввиду?

Энергопереход, как мы все знаем, очень затратный процесс. Я вспоминаю свою беседу по этому вопросу с российскими экспертами. Они говорили о 20 трлн долл, необходимых России в этих целях, при этом будучи глубоко убежденными, что все равно на это надо пойти. Но, в целом, под энергопереход нужно выделять финансовые программы как национального, так и транснационального происхождения. Должны быть созданы соответствующие законодательные и нормативные рамки, стимулирующие механизмы, "окна возможности" административного характера. Например, как способствовать декарбонизации без соответствующего законодательства? Министерство экологии разработало проект национального Закона о контроле за выбросами, он находится на рассмотрение в различных ведомствах. Его скорейшее принятие явилось бы значительным фактором, способствующим прогрессу в деле энергоперехода. Представитель Госагентства по возобновляемой энергии сообщил на семинаре о пакете документов по внедрению т.н. "зеленых" сертификатов. Отлично, но нужно создать и соответствующий рынок для оборота таких сертификатов, обеспечить их ликвидность. Наши банки до сих пор не внедрили инструменты "зеленого" финансирования. В чем причина, неизвестно. В Азербайджане должно быть создано агентство по ESG сертификации игроков рынка. В Евросоюзе вводят углеродный налог трансграничного применения. Теоретически, может затронуть и экспорт из Азербайджана. Готовы ли мы к этому? Могу продолжить.

- Да, с Вами действительно до утра можно говорить. Последний вопрос - кто Ваши партнеры? Кто Вам помогает?

Мы первая частная национальная компания в Азербайджане, которая занимается энергопереходом. Но, конечно, в одиночку такие проекты не реализуются. В первую очередь, мы получаем всю необходимую поддержку со стороны Министерств экономики, экологии, энергетики. Я выражаю признательность руководству Азербайджанской Инвестиционной Компании, которые поверили нам и стали нашими партнерами в проекте Гарадаг. Нашим партнером в этом проекте является также компания Elecnor из Испании, являющейся одним из крупнейших поставщиков технических услуг и оператором многочисленных производств по возобновляемой энергии в Европе. Нашими партнерами по заводу являются представители другой страны Евросоюза - Болгарии, а в проектах по декарбонизации мы ведем переговоры о партнерстве с крупнейшими японскими корпорациями. И, безусловно, мы сотрудничаем с такими гигантами как Halliburton, Schlumberger, Holchim.

- Господин Абасов, что могу сказать? Амбициозно, заманчиво, иногда невероятно, но, в целом, убедительно.

Года через два приезжайте на наш завод по утилизации масла, мы Вам экскурсию организуем на машине с водородным топливом.

- Обязательно, ловлю на слове. Успехов Вам

- Спасибо