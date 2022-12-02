Ювелир и его музы

Проект "9 муз" собрал девять красивых, успешных и талантливых женщин Азербайджана, которые вдохновляют итальянского мастера Роберто Коина

История ювелирного Дома Roberto Coin столь же удивительна, как и судьба ее основателя. Он родился в Венеции. "Музей под открытым небом" - так Роберто Коин называет город своего детства, который научил его замечать красоту во всем: в архитектуре, шедеврах живописи и, конечно, в людях. Прежде чем стать звездным ювелиром с мировым признанием, Коин долго занимался отельным бизнесом и, даже начав ювелирное дело в середине 1970-х, создавал украшения по собственному дизайну, но продавал их другим компаниям. Требовалось время, чтобы доказать - прежде всего себе, - что у него в избытке идей, отличного вкуса и желания делиться прекрасным.

И вот в 1996 году в Виченце появился бренд Roberto Coin. "Мне всегда хотелось, чтобы мой бренд отличался от других, - говорит его основатель. - Многие компании предлагают разным женщинам одни и те же украшения, но я хочу, чтобы женщины не были похожи друг на друга, чтобы они носили разные драгоценности. Я хочу дать каждой из них свободу выбора, возможность быть уникальной, быть собой".

Женщины тонко и глубоко чувствуют эту связь. Их сила, неповторимый шарм и красота вдохновляют коллекции изделий Roberto Coin, а жизненный пример знаменитого ювелирного дизайнера помогает каждой из них изменить не только свою жизнь, но и мир вокруг. Девять прекрасных женщин Азербайджана стали музами Роберто Коина - они рассказали о себе и о своей любви к украшениям прославленного итальянского бренда.

"Роберто Коин находится в постоянном поиске, в движении. Каждая женщина может найти украшение, которое отражает ее личность. Упорство и талант ювелира видеть то, чего не видят другие, верность своему креативному стилю, а не моде отличает Роберто Коина от остальных", - говорит Илаха Алиева (https://www.youtube.com/watch?v=R9DI46vkd3A). Она с 17 лет увлекается кулинарией и вот наконец, организовала свою собственную студию кулинарных мастер-классов. Наргиз Бабаева (https://www.youtube.com/watch?v=X87izyj5prk) занимается благотворительностью (на средства ее фонда было прооперировано 5346 детей, страдавших от порока сердца) и при этом всегда мечтала организовывать застолья и угощать гостей - теперь она открыла свой ресторан.

Создательнице концептуального магазина подарков Наргиз Ибрагимовой (https://www.youtube.com/watch?v=uKtcukXok2I) нравится разнообразие дизайнерских идей Roberto Coin: "Все вместе создает какое-то противоречие, но, мне кажется, оно должно быть в каждой женщине. Очень важно принимать и выражать разные стороны своей натуры". О важности выбора своей ипостаси в украшении рассуждает и Мира (https://www.youtube.com/watch?v=oZMkUa1XbHU) - в 21 год наперекор семье она пошла учиться диджеингу и нашла себя на сцене за диджейским пультом.

Зарина Ахмедова (https://www.youtube.com/watch?v=NQGqeNASrTo) "ассоциирует себя с Роберто Коином в его любви к творчеству и в желании преподнести каждого человека, как индивидуальность". Шесть лет назад она получила в подарок от отца фотоаппарат, увлеклась съемками и поняла, что это и есть дело всей ее жизни.

Айсу Мирзазаде (https://www.youtube.com/watch?v=Ncu1ByqmGZs) реализовала свою детскую мечту стать художником по керамике и теперь испытывает настоящее счастье, получая от клиентов фотографии столов, сервированных созданной ею посудой. "Дизайн Roberto Coin и мои произведения вдохновлены природой. Ювелирный бренд через свои украшения помогает прочувствовать палитру, фактуру и элегантность. Надеюсь, я тоже смогу добиться этого в своих изделиях".

Музы Roberto Coin не обошли вниманием и знаменитый алый рубин, украшающий каждое творение итальянского мастера и ставший его визитной карточкой. Крошечный красный корунд, закрепленный изнутри кольца или подвески, служит личным автографом ювелира и тайным знаком для всех посвященных в ювелирное искусство Roberto Coin. Прикасаясь к коже владелицы, он, согласно поверью, приносит ей удачу. О рубине говорит Айсель Садыгова (https://www.youtube.com/watch?v=ljc4lwwyCuI), некогда начинающий дизайнер, а теперь владелица собственной студии модной одежды Parcha. Современная художница из Ленкорана Фидан Абилова (https://www.youtube.com/watch?v=l5lvJUqMYv4) чувствует, что рубин Roberto Coin будто бы невидимой цепью связывает все ювелирные работы этого бренда: "Если я надеваю его изделие в Азербайджане, то будто обретаю связь с человеком, носящим Roberto Coin в другой части света. Это меня очень вдохновляет".

Больше всего на свете Мадина Гулиева (https://www.youtube.com/watch?v=wU5F62B9EHc) любит заниматься сервировкой и создавать уют. В социальной сети она делилась фотографиями своих домашних завтраков, пока не получила предложение организовать вечеринку. Теперь вместо скучной работы в госструктуре у нее любимое дело и страница Cozy by Madi с 40 тысячами подписчиков. "Когда я смотрю на изделия Roberto Coin, я понимаю, насколько богатое воображение у этого ювелира. Если бы я встретила Роберто Коина в жизни, я поблагодарила бы его за творчество, за то, что он дает нам возможность увидеть в драгоценностях красоту и за наш национальный цветок Хары Бюльбюль, воплощенный в брошах, усыпанных драгоценными камнями".

Когда-то женская красота заставила Роберто Коина кардинально изменить свою жизнь и стать ювелиром. А сегодня его украшения вдохновляют прекрасных женщин творить, любить и покорять этот мир.

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