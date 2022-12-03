В Азербайджане более 80% банков разработали собственное мобильное приложение

В Азербайджане 84 процента банков разработали собственное мобильное приложение и мобильный банкинг.

Об этом сказал Trend в субботу президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.

По его словам, показатель цифровизации деятельности банков в стране стремительно растет.

"В будущем оказание банковских услуг местными банками все больше будет сфокусировано на онлайн-среде, нежели физической. Стоит также отметить, что, несмотря на то, что банки все больше занимаются цифровизацией своих продуктов и услуг, они продолжают открывать свои филиалы в районах страны, в том числе в Нахчыване, а также планируется создание центров обслуживания на освобожденных территориях", - сказал Нуриев.

Президент АБА сказал, что в ближайшее время число банков, имеющих мобильное приложение, достигнет показателя в 100 процентов.

"Хочу также отметить, что практически все банки выстраивают свою стратегию развития на основе потребностей местного рынка, а также вызовов, которые стоят перед глобальной экономикой и очень быстро меняются", - добавил он.