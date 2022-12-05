Источник: Агентство международной информации Trend

Мы нацелены на сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом в понедельник в эксклюзивном интервью Trend сказал исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер, передает Day.Az.

"В рамках Международного конгресса астронавтики в Баку в следующем году будут проведены встречи. Делегаты конгресса ознакомятся с проделанной Азербайджаном и, в частности "Азеркосмосом", работой, проектами в этой области, и станут свидетелями потенциала Азербайджана, что будет стимулировать партнерство со страной на разных уровнях. Это важно также с точки зрения туризма. Люди, приехав и увидев красоты Азербайджана, в следующий раз приедут сюда уже со своими семьями", - сказал он.

Отметим, что в ходе выборов, проведенных на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне (США) в октябре 2019 года, город Баку получил право на проведение Международного конгресса астронавтики. Для эффективной и скоординированной работы по подготовке к конгрессу в Баку в феврале 2022 года был создан организационный комитет, состоящий из местных государственных структур.