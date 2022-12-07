Отличная новость для держателей пластиковых карт Yelo Bank-а! Подключив к Apple Pay карту Yelo Mastercard, вы сможете заработать 15 AZN за первые 3 платежа!



Акция уже активна и будет распространяться на первую тысячу присоединившихся клиентов.



Стоит отметить, что клиенты, которые уже добавили свою карту Yelo в Apple Pay, не могут участвовать в кампании, добавив свою новую карту. Акция также не распространяется на карты, уже подключенные к Apple Pay, но не оплаченные. Каждый клиент может выиграть 15 AZN только один раз. В акции участвуют карты Yelo Mastercardтолько в национальной валюте.



Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо добавить свою карту Yelo Mastercard в Apple Wallet. Если у вас нет карты Yelo, вы можете заказать ее онлайн и получить с доставкой по адресу: https://bit.ly/yelo-kart



Apple Pay - это сервис, который позволяет пользователям расплачиваться смартфоном, смарт-часами и планшетом. Воспользоваться этой услугой можно в любом маркете, в аптеке, кафе и ресторанах, розничном магазине и во многих других местах, где вы видите знак Apple Pay. Для оплаты достаточно поднести устройство Apple к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Чтобы подключиться к услуге, вы можете скачать приложение Yelo: http://bit.ly/ylkwhns



Кроме того, держатели карт Yelo в обычном режиме продолжат пользоваться кэшбэками и скидками, предлагаемыми банком.



У вас есть дополнительные вопросы по банковским услугам и кредитной карте с льготным периодом (https://www.yelo.az/az/individuals/cards/yelo-loan-card/ )? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.



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