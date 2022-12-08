В Азербайджане устанавливается новое правило о членстве в ЖСК

В Азербайджане устанавливается новое правило о членстве в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в Жилищный кодекс Азербайджана.

Согласно изменению, сделки, связанные с отчуждением доли члена жилищно-строительного кооператива, должны быть нотариально заверены.

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