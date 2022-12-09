Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество - Петер Михалко
Готовящееся соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном позволит расширить сотрудничество в различных сферах.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.
"В настоящее время ЕС и Азербайджан обсуждают новое соглашение о партнерстве, которое позволит расширить сотрудничество в различных сферах, включая экономическую диверсификацию, инвестиции и торговлю", - сказал он.
Михалко также напомнил, что в этом году ЕС и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.
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