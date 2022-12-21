Мы на пороге 2023 года! И если для осуществления своих планов вы с нетерпением ждете новый год, то вы просто не знаете о зимней возможности от Yelo Bank!

Yelo Bank предлагает каждому кредит наличными до 50 000 манатов:

• Под 13% годовых

• до 48 месяцев,

• Без комиссии для тех, у кого день рождения в декабре!

Заинтересовались предложением, но нет времени на посещение Банка? Без проблем! Потребительский кредит можно полностью оформить онлайн, сделав запрос из мобильного приложения Yelo Bank. Если у вас есть карта Yelo, кредит переводится непосредственно на вашу карту. Для новых клиентов банка денежные средства доставляются по адресу бесплатно с картой.

Зачем ждать нового года? Забронируйте сейчас или позвоните по номеру 981, чтобы воспользоваться этой возможностью: https://bit.ly/yltqhn

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Yelo Bank - Яркий банкинг!