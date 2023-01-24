Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,849 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник: