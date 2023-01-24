В Азербайджане отложен прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты

В Азербайджане отложен прием заявок на ипотечные кредиты.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Ипотечно и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

"Принимая во внимание, что обращений по ипотечным кредитам больше, чем в предыдущем периоде, принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее упрощение использования системы "электронная ипотека и кредитная гарантия" и обеспечение удовлетворенности граждан.

В связи с этим процесс приема заявок по ипотечным кредитам, назначенный фондом на 24 января 2023 года, был отложен на короткий срок.

Гражданам будет предоставлена дополнительная информация о времени приема заявок", - говорится в сообщении.