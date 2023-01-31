ФАО и Азербайджан подпишут соглашение по второму этапу сотрудничества

До конца 2023 года между ФАО и Азербайджаном ожидается подписание соглашения по второму этапу сотрудничества.

Об этом сказал журналистам во вторник заместитель главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что стороны в рамках сотрудничества до 2025 года работают по девяти приоритетным направлениям.

"Ведется техническая подготовка к подписанию второй фазы сотрудничества и в течение нынешнего года ожидаем его завершить и подписать соответствующее соглашение. Конечно же, в будущем мы нацелены на продолжение сотрудничества с правительством Азербайджана по приоритетным направлениям развития сельскохозяйственной отрасли", - отметил он.

Мехдиев добавил, что ежегодно в Азербайджане отмечается рост номинальной стоимости производимой сельскохозяйственной продукции в четыре процента.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.