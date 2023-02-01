Наша цель - интеграция освобожденных территорий в цепочку создания стоимости

Освобождение оккупированных земель нашей победоносной армией под руководством Верховного Главнокомандующего создало возможности для восстановления и развития сельского хозяйства в Карабахском регионе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.

Она отметила, что включение новых территорий в севооборот увеличит объем производства продукции, плодородные земли региона увеличат производство зерна, овощей и фруктов, а также дадут толчок развитию животноводства.

"Важные инфраструктурные проекты, реализуемые в настоящее время на освобожденных территориях, также будут поддерживать развитие сельского хозяйства. Строительство агроперерабатывающих предприятий окажет значительное влияние на устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе. В связи с этим одной из наших главных целей на ближайшие годы является именно восстановление, реконструкция освобожденных от оккупации территорий и их интеграция в цепочку создания стоимости", - сказала Гадимова.