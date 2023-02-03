https://news.day.az/economy/1534533.html ЮГК - важнейший международный энергетический проект Азербайджана - министр энергетики Италии
ЮГК - важнейший международный энергетический проект Азербайджана - министр энергетики Италии
Италия имеет всю инфраструктуру для транспортировки природного газа, экспортируемого из Азербайджана, в другие страны Европы.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин, выступая на Консультативном совете Южного газового коридора.
"Южный газовый коридор - важнейший международный энергетический проект Азербайджана", - сказал он.
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