ЮГК - важнейший международный энергетический проект Азербайджана

Италия имеет всю инфраструктуру для транспортировки природного газа, экспортируемого из Азербайджана, в другие страны Европы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин, выступая на Консультативном совете Южного газового коридора.

"Южный газовый коридор - важнейший международный энергетический проект Азербайджана", - сказал он.

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