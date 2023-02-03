Сербия рассчитывает на первые поставки газа из Азербайджана в ближайшее время

Сербия рассчитывает получить первые поставки газа из Азербайджана в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович на проходящем в Баку 9-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

"Сербия стремится стать частью этой большой цепочки создания стоимости, которая поддерживает энергетическую безопасность и экономическое развитие. Сербия диверсифицирует маршруты поставок, присоединяясь к Южному газовому коридору", - сказала она.

По словам министра, Азербайджан может обеспечить треть годовой потребности Сербии в газе, являясь одним из основных партнеров в отношении политики диверсификации.

"Условия поставок обсуждаются параллельно со строительством газового интерконнектора в направлении Сербии мощностью 1,8 миллиарда кубометров газа, которое мы ожидаем завершить этой осенью. Мы рассчитываем получить первые поставки азербайджанского газа в ближайшее время, но это также зависит от скорости коммерческих переговоров всех вовлеченных сторон, и мы очень надеемся достичь максимальной эффективности", - отметила она.

1 февраля этого года Болгария объявила о начале строительства интерконнектора, через который Сербия планирует получать азербайджанский газ. Планируется ввести в эксплуатацию трубопровод, проходящий от Нови-Искара в Болгарии, до Ниша в Сербии. Болгария планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории к концу октября 2023 года, сербский участок также будет готов к осени.

Транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору началась 31 декабря 2020 года. По коридору транспортируется газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию. Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников энергоснабжения, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов по сравнению с прогнозом в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты на проект ЮГК будут полностью возмещены его доходами в течение 8-10 лет.