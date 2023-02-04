В этом ведомстве Нахчывана проводятся проверки

В Министерстве финансов Нахчыванской Автономной Республики начались проверки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Министерство финансов Азербайджанской Республики проводит повторные проверки.

Проверки в министерстве, начавшиеся 14 декабря прошлого года, некоторое время назад были приостановлены.

В Министерстве финансов Нахчыванской Автономной Республики подтвердили АПА проведение проверок.

Отметим, что министр финансов Нахчыванской АР Рафаэль Алиев был задержан в ноябре прошлого года во время операции Службы государственной безопасности.

Он был доставлен в Баку, где решением Сабаильского районного суда в отношении Рафаэля Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении государственных средств на сумму 144 млн манатов.