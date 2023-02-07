Бизнес среда в Азербайджане способствует привлечению британских инвестиций

Источник: Агентство международной информации Trend

Великобритания создала экономические и таможенные рабочие группы, чтобы создать возможности для обсуждения путей улучшения Азербайджаном своей бизнес-среды.

Об этом Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, передает Day.Az.

"Когда к отзывам британских компаний прислушиваются и принимают меры, это помогает повысить доверие инвесторов. Регулярные консультации с общественностью, частным сектором и четкая коммуникация с бизнесом очень важны для улучшения инвестиционного климата", - сказал он.

По его словам, Великобритания стала крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане за последние 30 лет, с более чем 400 британскими компаниями на местах.

"Британские компании вносят свой вклад в экономику Азербайджана посредством создания рабочих мест, инвестиций в обучение и развитие местных талантов, образования и развития общин. Значительное число азербайджанских специалистов занимает конкурентоспособные должности в компаниях Великобритании, а навыки высококвалифицированной рабочей силы используются для обслуживания международных клиентов, что демонстрирует качество обучения и развития, а также конкурентоспособность, достигнутую азербайджанскими профессионалами", - сказал он.

Хотя большая часть инвестиций Великобритании на сегодняшний день приходится на энергетический сектор, сейчас основное внимание уделяется поддержке диверсификации экономики Азербайджана, отметил посол, добавив, что доверие к бизнес среде Азербайджана поспособствует привлечению инвестиции Великобритании в другие секторы.

"Продолжающийся прогресс, достигнутый в правовых и судебно-правовых реформах благодаря их эффективному осуществлению, также имеет решающее значение для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы видим, что повышение эффективности государственных предприятий является ключевым приоритетом правительства. Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга (AIH) предоставляет возможность ускорить реформы. Реформа государственных предприятий может поддержать рост, ориентированный на частный сектор, позволить частному сектору эффективно конкурировать в секторах, в которых доминируют государственные предприятия, и открыть новые инвестиционные возможности в Азербайджане", - сказал в заключении посол.