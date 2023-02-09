Названо число операций по регистрации прав собственности на недвижимость в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане было проведено 382 319 операций по регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Об этом сказал в среду начальник Департамента стратегического планирования Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 85 449 операций были первичными, 296 879 - повторные.

"Из общего числа операций 59,2 процента пришлись на долю земельных участков, 24,7 процента - жилых помещений, 12,9 процента - частных домов, два процента - нежилых помещений", - сказал он.

Габиев подчеркнул, что в рамках цифровой геоинформационной системы Карабаха завершены работы по интеграции систем 30 госструктур.