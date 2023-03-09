Азербайджан по индексу целей устойчивого развития занимает лидирующие позиции на Южном Кавказе

Азербайджан по индексу целей устойчивого развития занимает лидирующие позиции в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг аналитик стамбульского Международного центра развития Ясемин Битлис в ходе презентации "Карты инвестора" для финансирования целей устойчивого развития экономики Азербайджана.

По ее словам, в 2022 году страна заняла 50 место среди 163 стран мира по этому индексу.

"Достижению таких результатов поспособствовали реализация в стране проектов по альтернативным источникам энергии, обеспечение охраны окружающей среды и чистая переработка отходов, также и переход к зеленой экономике", - сказала она.

Также Битлис подчеркнула, что Азербайджан, как транзитный хаб в нынешних реалиях является привлекательной страной для инвестиций.

"Как вы знаете, сегодня в мире нарушена цепочка поставок и выстраивается новая, где Азербайджан является центром транспортировки грузов из Азии в Европу", - отметила она.

Аналитик также сообщила, что несмотря на то, что альтернативные источники энергии на сегодняшний день занимают малый процент в выработке энергии Азербайджана, в стране есть огромный потенциал, который привлекает иностранных инвесторов.

"Уже сегодня в сектор ВИЭ Азербайджана инвестируют миллионы долларов, ведутся работы по изучению полного потенциала страны для еще большего улучшения инвестиционного климата страны, привлечения ПИИ и достижения ЦУР", - сказала она.