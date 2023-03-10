https://news.day.az/economy/1545554.html Состоялось заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга Азербайджана
Состоялось заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга Азербайджана
10 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
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