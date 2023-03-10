Состоялось заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга Азербайджана
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10 марта под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.

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