https://news.day.az/economy/1546083.html bp и Агентство развития МСБ Азербайджана успешно завершили «Программу развития предпринимательства» - Бахтияр Асланбейли
bp и Агентство развития МСБ Азербайджана успешно завершили «Программу развития предпринимательства» - Бахтияр Асланбейли
В рамках сотрудничества bp с Агентством развития малого и среднего бизнеса уже успешно реализована и завершена "Программа развития предпринимательства".
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли в ходе медиа-брифинга, посвященного церемонии подписании меморандума о взаимопонимании между bp и Агентством.
"Данный проект, начатый в 2007 году, стал важным инструментом поддержки развития местного бизнеса, объединяя множество заинтересованных сторон и создавая связи между ними", сказал он.
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