Резидент одного из промпарков Азербайджана экспортирует в Узбекистан крупную партию оборудования

Резидент Гаджигабульского промышленного парка ООО Elberg поставит в Узбекистан оборудование на 1,5 миллиона долларов.

Как сообщили Day.Az в агентстве по развитию экономических зон, ООО поставит в Узбекистан оборудование, используемое в производстве металлоконструкций и строительных материалов.

"Это первый экспортный контракт, осуществляемый резидентами Гаджигабульского промпарка. Кроме того, ООО Elberg ведет переговоры об экспорте своей продукции в Грузию и страны Центральной Азии", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что ООО Elberg зарегистрировано как резидент Гаджигабульского промышленного парка и производит оборудования для металлоконструкций и строительных материалов. На сегодняшний день в предприятие инвестировано 3,5 миллиона манатов и создано более 40 рабочих мест.