ЕИБ изучает дополнительные возможности для расширения сотрудничества с финсектором Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сотрудничает с финансовыми институтами Азербайджана для поддержки развития частного сектора.

Как сообщил Trend источник в ЕИБ, поддержка оказывается либо напрямую, либо через инвестиционные фонды, предоставляющие долговые обязательства и собственный капитал, передает Day.Az.

"Мы изучаем дополнительные партнерские связи в банковском секторе для поддержки доступа к финансированию и содействия развитию устойчивого микро-, малого и среднего предпринимательства", - сказал источник.

В то же время, как отметили в банке, EIB Global, подразделение Европейского инвестиционного банка по развитию, имеющее отношение к операциям за пределами ЕС, обсуждает возможные области сотрудничества, включая потенциальные проекты, описанные в программе ЕС по экономике и инвестициям, а также в инициативе ЕС "Глобальные ворота", с правительством Азербайджана и различными соответствующими заинтересованными сторонами.

Банк действует в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), Восточного партнерства (ВП) и других двусторонних соглашений ЕС. На сегодня банк инвестировал в страну более 96 миллионов евро. Текущий размер активного кредитного портфеля ЕИБ в Азербайджане составляет 26,2 миллиона евро.