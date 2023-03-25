За счет зеленой энергии Азербайджан способен обеспечить потребности 25 стран

Азербайджан может производить до 200 гигаватт зеленой энергии, которая может обеспечить энергетические потребности 25 стран размером с Азербайджан. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной The Times of Israel.

Автор отмечает, что одной из стран, наиболее подходящих для замены российского газа и нефти на европейском рынке, является Азербайджан.

"Азербайджан - богатая энергоносителями страна, которая уже обеспечивает 40 процентов потребности Израиля в нефти. Богатые энергетические ресурсы Азербайджана в сочетании с желанием Европы диверсифицировать свои поставки привели к созданию Южного газового коридора. Сегодня многие европейские политики благодарны Азербайджану за помощь в период тяжелейшего энергетического кризиса", - говорится в материале.

Автор также подчеркивает значимость подписанного Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии.

"В рамках этого проекта Азербайджан проложит линию электропередачи мощностью 1000 МВт между Грузией и Румынией, установив тем самым цифровой соединительный кабель. Этот проект вновь показывает, насколько доверяют Азербайджану европейские страны", - говорится в статье.