https://news.day.az/economy/1550221.html Почти 10 тыс. тонн казахстанской нефти отправлено по Баку-Тбилиси-Джейхан
Почти 10 тыс. тонн казахстанской нефти отправлено по Баку-Тбилиси-Джейхан
Компания "Казтрансойл" отправила 9,9 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан.
Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, до конца марта планируется отгрузить еще около 10 тыс. тонн нефти с данного месторождения.
В апреле по этому направлению ожидаемая масса отгрузки составит 125 тыс. тонн, сообщили в компании.
В начале февраля после землетрясений в Турции экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан был приостановлен.
Транзит казахстанской нефти в Азербайджан начался 24 марта.
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