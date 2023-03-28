Почти 10 тыс. тонн казахстанской нефти отправлено по Баку-Тбилиси-Джейхан

Компания "Казтрансойл" отправила 9,9 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, до конца марта планируется отгрузить еще около 10 тыс. тонн нефти с данного месторождения.

В апреле по этому направлению ожидаемая масса отгрузки составит 125 тыс. тонн, сообщили в компании.

В начале февраля после землетрясений в Турции экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан был приостановлен.

Транзит казахстанской нефти в Азербайджан начался 24 марта.