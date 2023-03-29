Назван объем средств, выделенных ЕС на реализацию программы техпомощи Азербайджану

На реализацию программы технической помощи Азербайджану со стороны ЕС выделены средства в размере 5,25 миллиона евро.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала координатор программы технической помощи Азербайджану Лейла Тагиева в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы.

По ее словам, программа разработана на основе четырех стандартов Европейского Союза и девяти национальных приоритетов Азербайджана.

"В рамках программы технической помощи Азербайджану оказываются консультационные услуги, проводятся реформы в области корпоративного управления и подготовки отчетов, усиления системы госзакупок. Также, оказываем поддержку по подготовке программ в области создания "умных" городов и сел. Другим направлением является цифровое развитие, энергетическая эффективность, окружающая среда", - сказала она.

Тагиева также отметила, что программа включает в себя реализацию проектов в области человеческих ресурсов.

"Мы ожидаем, что реализация программы позволит расширить охват интернета, расширить предпринимательство, в том числе женское, защиту информации и усиление кибербезопасности", - добавила она.

Отметим, что проект финансируется со стороны Европейского союза, а его реализация возложена на Всемирный банк.