Всемирный банк подготовит для Азербайджана новую модель управления водными ресурсами в пригородах и селах.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии Смита Мисра в среду в ходе мероприятия, посвященного реализации программы технической помощи Азербайджану.

По ее словам, будут приняты шаги по инвентаризации и учету источников водных ресурсов.

"Мы также планируем в рамках этого проекта обеспечить доступность не только питьевой воды, но и технической, а также воды для ирригации. Очень важно, чтобы сельскохозяйственные районы Азербайджана не испытывали проблем с водой", - сказала она.

Мисра сообщила, что в будущем планируется определить и другие районы Азербайджана, где необходима реализация названных инициатив.

Отметим, что программа технической помощи Азербайджану финансируется со стороны Европейского союза, а ее реализация возложена на Всемирный банк.