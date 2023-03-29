В Баку пройдет Всемирный форум малого и среднего бизнеса

В текущем году в Баку планируется провести Всемирный форум малого и среднего бизнеса.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), состоялась встреча председателя правления агентства Орхана Мамедова с президентом и главным исполнительным директором Международного совета малого бизнеса Айманом Эль Тарабиши и заведующей отделом Центра предпринимательства, малого и среднего бизнеса, регионов и городов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Селин Кауфман.

На встрече, организованной в онлайн-формате, было отмечено, что Агентство сотрудничает в сфере МСБ с обеими организациями, также был проведен обмен мнениями по вопросам применения инноваций в развитии этого сектора, расширения доступа к финансам и рынкам, будущих совместных проектов и инициатив, а также Всемирного форума малого и среднего бизнеса, который планируется провести в нынешнем году в Баку.